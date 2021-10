Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe pagina de Facebook o parte din declaratia sa in care a anuntat ca va convoca partidele la Cotroceni abia saptamana viitoare, iar reactiile critice ale romanilor nu au intarziat sa apara. Mesajul lui Klaus Iohannis a fost postat in jurul orei 18:40, iar dupa mai…

- USR-PLUS spune ca a luat act cu "neplacuta surprindere" de faptul ca presedintele Klaus Iohannis "nu se grabeste" sa organizeze consultari cu partidele parlamentare si îl îndeamna pe seful statului "sa nu traga de timp".USR a transmis marți seara, printr-un…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa, in urma demiterii Guvernului Cițu prin moțiune de cenzura. Șeful statului a declarat ca va convoca partidele politice la consultari saptamana viitoare, ”pentru a da timp partidelor sa se intruneasca, sa gaseasca abordari mature și sa vina…

- Klaus Iohannis va convoca partidele la consultari abia saptamana viitoare, pentru a le da timp sa se intruneasca și sa gaseasca „abordari mature”. Cuvantul care caracterizeaza cel mai bine Romania de astazi este „criza”, declara președintele. Șeful statului afirma ca in ultimele luni s-au spus foarte…

- Vlad Voiculescu a publicat vineri, pe Facebook , documentul prin care le-a cerut in ianuarie premierului Florin Cițu și președintelui Klaus Iohannis sa prioritizeze la vaccin persoanele de peste 65 de ani și pe cele cu boli cronice. Fostul ministru al Sanatații afirma ca propunerea s-a lovit de refuzul…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atentioneaza in legatura cu o campanie de tip scam ce vizeaza compania Dedeman. "In ultimele zile, utilizatori din Romania au primit mesaje in care erau anuntati ca au obtinut un premiu la 'Tombola' DEDEMAN.…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) cere, printr-o postare pe Facebook, președintelui Klaus Iohannis și Guvernului Romaniei sa nu expuna romanii in fața valului de refugiați afgani, „care ar putea genera reale amenințari la adresa securitații naționale”. „Prioritatea noastra sunt romanii! AUR cere…

- CERT-RO: ALERTA privind unele notificari primite pe Facebook. Cum acționeaza atacatorii CERT-RO: ALERTA privind unele notificari primite pe Facebook. Cum acționeaza atacatorii Un nou semnal de alarma este tras de catre CERT-RO, cu privire la fraudele care se pot produce in mediul online, in special…