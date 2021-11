Promotia 1984 a mai pierdut un camarad. In Memoriam Comandor Olteanu Constantin

Am aflat cu tristete ca in dupa amiaza zilei de vineri, 12 noiembrie, ne a parasit subit, in urma unui infract, bunul nostru coleg de promotie comandorul Constantin Olteanu.Fiul Saftei si al lui Dumitru Olteanu, Titi s a nascut la 27 noiembrie… [citeste mai departe]