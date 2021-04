Ferrari va pune pe piața prima sa mașina complet electrica in 2025, dupa cum a spus președintele companiei John Elkann. Compania anunțase anterior ca lansarea se va intampla „dupa 2025”. „Suntem foarte incantați de primul nostru Ferrari complet electric pe care intenționam sa il dezvaluim in 2025. Continuam sa ne executam strategia de electrificare intr-un mod disciplinat”, a declarat Elkann in cadrul reuniunii anuale a companiei. Fostul CEO, Louis Camilleri a declarat, in decembrie 2019, ca italienii nu vor avea primul model complet electric pregatit decat dupa 2025, deoarece tehnologia bateriei…