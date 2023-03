Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui interviu acordat pentru Reuters, un fost deținut recrutat de grupul de mercenari Wagner pentru a lupta in razboiul din Ucraina a vorbit despre experiența traita in linia intai, relateaza Business Insider. Dmitri Iermakov, in varsta de 38 de ani, un deținut care avea de ispașit 14 ani…

- Mai multe asociatii ale fermierilor s-au plans ca produsele agricole romanesti sunt blocate in silozuri sau magazii pentru ca mijloacele de transport pentru alimente sunt folosite pentru marfa care vine din Ucraina si au cerut compensatii de minimum 100 euro pe tona pentru produsele blocate.

- „In fiecare zi, eroii ucraineni iși dau viața pentru a opri agresiunea rusa. Și de aceea lumea are o obligație morala clara fața de soldații noștri”, a spus președintele Volodimir Zelenski, in mesajul transmis vineri seara. El a declarat ca in cadrul intalnirilor de la Liov au avut loc discuții pentru…

- Panica, prima reactie in cazul unui cutremur, se poate dovedi o greșeala de nereparat. Cel mai bine ar fi sa ne adapostim sub un toc de usa sau sub o masa, spun specialistii. In teorie, suna simplu si clar. In practica, insa, oamenii tind sa actioneze haotic si sa faca greseli. Psihologul Madalina Stanca,…

- Un mic grup de manifestanti s-a adunat in fata tribunalului din Hong Kong, unde a inceput luni procesul-fluviu a 47 de personalitati pro-democratie, au constatat jurnalisti ai agentiei France Presse aflati la fata locului, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zodia care inșala cel mai mult și care caștiga primul loc in topul tradatorilor pe plan sentimental este una la fel de instabila in toate planurile vieții de zi cu zi. Se plictisește repede, atat in relațiile amoroase, cat și pe plan profesional. Risca mult și se arunca adesea cu capul inainte.Zodia…