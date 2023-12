Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe fragmente osoase au fost gasite de anchetatori printre ruinele Fermei Dacilor din satul prahovean Tohani, iar acestea au trimise la Bucuresti pentru efectuarea expertizei genetice, au precizat, vineri, 29 decembrie, surse judiciare citate de Agerpres.Se asteapta ca expertiza genetica sa confirme…

- Procurorii prahoveni au incheiat cercetarea la fata locului in urma incendiului care a mistuit Ferma Dacilor din satul Tohani. Al optulea cadavru nu a fost gasit, insa au fost identificate fragmente de os care au fost trimise la laborator, pentru analize. Anchetatorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Anchetatorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova au finalizat, joi seara, cercetarea la fata locului in dosarul Fermei Dacilor, care a ars in urma unui incendiu izbucnit pe 26 decembrie, in cea de-a doua zi de Craciun. Al optulea cadavru nu a fost identificat, insa sub ruine au fost gasite…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat joi, 28 decembrie, la Digi24, ca foștii șefi ai pompierilor prahoveni din perioada cand Ferma Dacilor a fost controlata, au fost nevoiți sa iasa la pensie din cauza unor nereguli.„Fostul inspector șef al Inspectoratului județean Prahova și fostul prim adjunct al Inspectoratului…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a convocat joi, 28 decembrie, o sedinta in sistem videoconferinta, la sediul MAI, dupa incendiul de acum doua zile, de la Ferma Dacilor, a transmis instituția.„Ședința a avut ca scop prezentarea unor aspecte legate de activitatea de inspecție…

- Printre persoanele gasite carbonizate in incendiul de la Ferma Dacilor se afla și un tanar de 21 de ani – Vlad Baiceanu, care este fiul generalului Petru Baiceanu, seful Directiei Generale de Informatii a Armatei (DGIA). Mama lui Vlad Baiceanu, tanarul mort la Ferma Dacilor, este Elena Baiceanu, directoare…

- "Am fost nevoita sa devin un co-parinte in cresterea verisorului meu prin a-l duce la scoala, a avea grija de el, a cumpara chestii pentru casa, a plati facturi.A facut un accident mortal (medicul de la Nasta - n.r.), a murit acum cateva zile, timp in care eu a trebuit sa fiu stalpul moral al familiei…

