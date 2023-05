Asociația ROR, Inspectoratul de Poliție Iași și Radio Iași organizeaza CONFERINȚA: Fenomenul BULLYING și CYBERBULLYING in unitațile de invațamant din Regiunea N-E, in data de 22 Mai, ora 11:00, la Primaria Municipiului Iași (Sala Vasile Pogor). Acest eveniment se va desfașura in cadrul acțiunii: Saptamana prevenirii criminalitații. ☆prezentarea campaniei „IMPACT-Stop Bullying!” ☆statistica campanie ☆consecințele bullying-ului ☆soluții PARTENERI: ☆I.P.J. Iași ☆I.S.J. Iași ☆Asociația Clubul Polițiștilor Motocicliști Blue Knights Romania IV ☆Radio Iași ☆Primaria Iași INVITAȚI: ☆Directorii unitaților…