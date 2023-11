Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii partiilor de schi de pe Valea Prahovei au inceput, deja, pregatirile pentru sezonul rece care bate la ușa. Temperaturile au scazut suficient de mult in ultimele zile, astfel incat sa fie pornite tunurile de zapada artificiala

- In anumite zone din Romania, stratul de zapada a ajuns la cațiva centimetri, iar autoritațile au intervenit pentru deszapezire. Șoferii au fost sfatuiți sa nu plece la drum cu mașini neechipate fiindca risca sa fie in pericol.

- Oamenii de știința vin cu explicații dupa ce cerul s-a colorat intr-un roșu apocaliptic. Aurora boreala a fost vizibila din mai multe localitați din județul Cluj. Un fenomen ciudat și neobișnuit a fost semnalat, duminica seara, in mai multe zone din Romania. Este vorba de o aurora boreala care a colorat…

- Meterologii au revenit cu un anunț important. A fost emis un cod galben de vreme rea, valabil pentru mai multe județe din Romania. Iata ce zone din țara vor fi afectate și in ce perioada va fi valabila. Chiar daca temperaturile vor fi maril, vremea rea nu va lipsi nici ea.

- Romania a fost lovita, azi-noapte, de vreme extrema! Ploile torențiale și-au facut apariția in majoritatea zonelor din țara, iar inudatiile au facut prapad in mai multe judete. O ploaie torențiala a blocat intreg orașul in Cluj-Napoca.

- Furtuna care a facut prapad in Europa lovește Romania. Incepand de joi dupa-amiaza, vremea se strica in majoritatea regiunilor. Meteorologii au precizat insa ca fenomenele nu vor fi de mare intensitate.

- Pompierii au intervenit miercuri in 35 de localitați din 19 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Doi oameni au fost evacuați, mai multe strazi, case și curți au fost inundate, zeci de copaci au fost doborați de vant și 8 mașini au fost av

- Furtuna de azi-noapte a facut prapad in mai multe zone ale țarii noastre. De la inundații, pana la copaci cazuți, de toate acestea au avut parte dimineața bucureștenii. Și nu doar in Capitala futunile au creat dezastru. Vijeliile de cod portocaliu din ultimele ore au facut prapad in mai multe judete…