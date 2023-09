Fenomen la nivel global: Creșterea numărului bolnavilor de cancer cu vârste sub 50 de ani Potrivit unui studiu publicat in revista BMJ Oncology, intre 1990 si 2019, la nivel mondial, cazurile de cancer in randul persoanelor cu varste intre 14 si 49 de ani au crescut cu aproape 80%, de la 1,82 milioane la 3,26 milioane. Principalele cauze ale acestui fenomen sunt alimentația dezechilibrata, fumatul, tutunul, sedentarismul, obezitatea și factorii genetici. Totuși, medicii spun ca ”este inca neclara” cauza care a determinat creșterea numarului persoanelor tinere diagnosticate cu cancer in ultimii 30 de ani. Același studiu mai arata ca, in 2019, peste un milion de persoane sub 50 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

