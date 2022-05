Femeile, copiii și ceilalți civili au fost evacuați, în sfârșit, din uzina Azovstal Autoritațile ucrainene au anunțat, sambata seara, ca toate femeile, toți copiii și batranii au fost evacuați din oțelaria Azovstal. Vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk a anunțat, sambata, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca toate femeile, copiii și batranii au fost evacuați din combinatul Azovstal de langa Mariupol. „Ordinul președintelui a fost indeplinit: toate femeile, copiii și […] The post Femeile, copiii și ceilalți civili au fost evacuați, in sfarșit, din uzina Azovstal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

