Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem la dispoziție…

- In ajun de Florii in cazul credinciosilor ortodocsi si in ajun de Paste, in cazul celor catolici, pietele au frematat de clienti, ca si cum cronavirusul nici nu ar exista. A fost din nou nevoie de politisti care sa faca ordine la coada pentru salata, spanac sau leurda de sezon.

- Vanzarea mieilor in municipiul Brasov, pentru sarbatorile Pascale, va incepe luni, 6 aprilie, in trei piete publice din oras, astfel incat sa nu se creeze aglomeratie in acestea, a informat joi biroul de presa al Primariei Brasov. Conform sursei citate, personalul Serviciului Administrare Piete si de…

- „Armata Romana ca simbol național trebuie sa inspire incredere. Armata Romana e compusa de militarii de la Ministerul Apararii Naționale, de la Ministerul de Interne , jandarmi, pompieri, polițiști și de la alte structuri de securitate.Suntem intr-o masura exceptionala, oamenii au copii acasa, sunt…

- Solutia propusa de un grup de experti in informatica, numit Covid19cz, foloseste datele de la telefoanele mobile si de la cardurile bancare ale persoanelor testate pozitiv pentru a arata deplasarile lor, intotdeauna cu acordul lor."Aceasta va genera o harta care arata (...) de exemplu ca o persoana…

- Oamenii de stiinta, citati de India Today, au ajuns la concluzia ca virusul Covid-19 are o afinitate pentru o proteina numita ACE-2, care se gaseste in corpul uman. ACE-2 este o proteinaa care regleaza enzimele implicate, printre altele, in mentinerea tensiunii arteriale. Aceasta proteina…

- Romanii au luat din nou cu asalt magazinele din țara. Dupa ce Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat aseara ca mall-urile se inchid, oamenii au ieșit in numar mare la cumparaturi.Nici nu au așteptat bine sa se dechisa ușile, ca romanii au format cozi uriașe in fața centrelor comerciale pentru…

- In cadrul conferinței de presa susținuta sambata seara, la Ministerul Afacerilor de Interne, Marcel Vela a anunțat ca grupurile mai mari de trei persoane in afara domiciliului nu sunt permise.