- Cel puțin patru supraviețuitori au fost scoși dintre daramaturi vineri dimineața, la peste zece zile de la cutremurele de peste 7 grade magnitudine, in urma carora aproape 44.000 de persoane au murit in Turcia și Siria, relateaza Al Jazeera . Mustafa Avci a fost scos dintre ruinele din orașul turc Antakya,…

- O batrana in varsta de 77 de ani, Fatma Gungor, a fost salvata dupa 212 ore de la producerea primului cutremur devastator de la inceputul saptamanii trecute, relateaza dha.com.tr. Femeia a fost gasita noaptea trecuta, sub ruinele unei cladiri care a avut 7 etaje, in Adiyaman. Initial, s-a descoperit…

O femeie in varsta de 40 de ani din Gaziantep, Sibel Kaya, a fost salvata de sub daramaturi la 170 de ore dupa primul cutremur devastator de luni, relateaza aa.com.tr, citeaza news.ro.

Cutremurele devastatoare din Turcia si Siria s-au soldat cu cel putin 34.000 de morti si bilantul creste pe zi ce trece, insa in fiecare zi apar si cazuri impresionante de oameni care au supravietuit sub daramaturi.

La solicitarea expresa a autoritaților turce, misiunile modului de cautare-salvare RO-USAR au continuat, inclusiv in afara sectorului repartizat echipei, anunța IGSU.

Echipele de salvare din Turcia cauta neintrerupt supraviețuitori printre mormanele de moloz ramase in urma cladirilor prabușite dupa cutremurele devastatoare. Orele trec, iar temperaturile foarte scazute scad șansele de supraviețuire pentru cei care sunt inca in viața, dar prinși intre daramaturi. O…

- Echipa de salvatori romani care actioneaza in Antakia a salvat un barbat de sub daramaturi si, in prezent, incearca sa recupereze un adolescent, facand un culoar catre locul in care acesta este blocat.

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…