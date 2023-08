Stiri pe aceeasi tema

- Scandal mare la Spitalul Județean din Targul Jiu. O femeie insarcinata in luna a noua a fost operata de hernie, in loc sa i se faca cezariana. Femeia a mers la spital cu semne evidente de travaliu, dar medicii i-au pus diagnosticul greșit de hernie intestinala. O femeia gravida in luna a noua, in varsta…

