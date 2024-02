Femeie lovită de un TIR pe o şosea din Banat Accident de circulație, luni seara, pe DN 6, soseaua care leaga Lugojul de Caransebes. O femeie care a traversat imprudent drumul a fost lovita de un TIR. „Un barbat, in varsta de 50 de ani, a condus un autotren pe DN 6 dinspre Lugoj spre Caransebeș, iar la intersecția cu DJ 584 a surprins și […] Articolul Femeie lovita de un TIR pe o sosea din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

