- O femeie in varsta de 45 de ani a fost gasita inconștienta in apartamentul sau, din Miercurea-Ciuc, de catre autoritațile locale, dupa ce și-a uitat mancarea pe aragaz și a inhalat prea mult fum. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat ca echipajele de…

- Miercuri, un apel la 112 anunta ca pe raza localitații Buteni o femeie este agresata de polițiști. „Politistii orasului Sebis au fost sesizati prin 112 despre faptul ca, pe raza localitatii Buteni, o femeie ar fi fost agresata de politisti. La fata locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a preluat…

- Intervenție contra-cronometru aui, pe bulevardul București din Baia Mare. Unei femei aflate pe o banca in apropiere de zona Semiluna i s-a facut rau și a cazut. Trecatorii au sunat la 112 și au cerut ajutor. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș a ajuns la fața locului și a inceput…

- O femeie a ajuns in stare critica la spital, luni seara, dupa ce in casa in care locuia s-a produs o explozie urmata de incendiu. Pompierii au gasit-o fara semne vitale, scoasa din casa de rude, au intubat-o și au transportat-o la spital. Articolul FOTO: Explozie urmata de incendiu in Baciu. O femeie…

- A fost un final de saptamana „de foc” la propriu pentru pompierii buzoieni. Pe raza comunei Bisoca, au avut loc duminica, cele mai ample misiuni gestionate in acest weekend. In jurul orei 13:00, pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzau și din cadrul Punctului de lucru Beceni au fost solicitați…

- Pompierii au descoperit, marti, intr-un apartament din cartierul Micro 21 din municipiul Galati o femeie de 61 ani, decedata si pe sotul acesteia, de 72 ani, in stare grava, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, o nepoata a celor doi soti a sunat la…

- Un barbat a fost gasit in stare de inconstienta si hipotermie, luni dimineata, sub un pod din Parcul "Sub Arini", ulterior fiind transportat la Spitalul Judetean, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Urmare a unui apel venit pe numarul unic de urgenta 112, ISU…

- Astazi, pompierii au fost chemați in comuna Micești, sat Purcareni, unde o femeie a fost gasita in puț. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de intervenție, fiind insoțiți și de un echipaj SAJ, insa echipajul medical nu a putut decat sa declare decesul. Femeia avea 46 de ani și a fost gasita in…