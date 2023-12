O femeie a fost gasita moarta in propria casa la Galați, dupa ce a fost batuta și strangulata. Ucigașul, chiar soțul victimei, a sunat la 112 și a anunțat urgența. Polițiștii din Galați ancheteaza o crima in care o femeie a fost gasita decedata in propria locuința, prezentand semne evidente de violența. Principalul suspect este […] The post Femeie, batuta și ștrangulata chiar de soțul sau care a sunat la 112 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .