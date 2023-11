Femeia găsită carbonizată într-o casă din Mureș a fost, de fapt, ucisă. Criminalul se află în arest Politistii si procurorii din Mures anunta, marti, arestarea preventiva a unui barbat de 46 de ani din judetul Cluj, suspectat de omor calificat, talharie si distrugere. Ar fi intrat in casa unei femei si, pentru ca aceasta l-a surprins, a sufocat-o. Ulterior, i-a incendiat locuinta, cadavrul fiind gasit de pompierii chemati sa stinga focul. Politistii si procurorii din Mures au facut cercetari, dupa ce, in urma unui incendiu produs in 6 noiembrie, a fost descoperit cadavrul unei femei de 58 de ani, existand suspiciuni ca a fost victima unui omor. ”Pentru administrarea probatoriului, prin delegarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

