- In Noaptea de Inviere luptele au scazut in intensitate, nu si la Bahmut. Rusii sustin ca au mai cucerit doua strazi, dar informatia nu a fost confirmata. Serviciile britanice spuneau inca de ieri ca militarii ucraineni au fost nevoiti sa se retraga din anumite regiuni.

- Putin va continua razboiul in Ucraina posibil ani de zile, susțin serviciile de informații americane. Intr-un raport prezentat in fața Congresului, comunitatea de informații avertizeaza ca exista riscul sa se ajunga la un conflict militar direct Rusia - NATO, chiar daca Putin

- Este putin probabil ca Rusia sa captureze semnificativ mai multe teritorii in acest an, potrivit directorului national de informatii al SUA, Avril Haines, relateaza The Guardian. Avril Haines a declarat in cadrul unei audieri in Senat ca armata rusa va fi probabil incapabila sa continue nivelul actual…

- Rusia pregatește un nou asalt aerian cu avioane de vanatoare și elicoptere de atac pentru a-și susține ofensiva de amploare in Ucraina, au avertizat serviciile de informații occidentale, relateaza The Telegraph. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit ziarului ”Financial Times”, care citeaza surse informate pertinente, Rusia pregatește activ o ofensiva majora in sudul și estul Ucrainei, cu scopul ca pana in luna martie sa preia controlul complet asupra regiunilor Lugansk și Donețk, pe care ea pretinde ca le-a anexat, dar alta este situația…