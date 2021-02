Femeia care a făcut ce mai gravă reacție adversă după vaccinare are “contraindicație absolută” pentru rapel Femeia de 46 de ani care a intrat in șoc anafilactic la cateva minute dupa ce a fost vaccinata anti-Covid cu serul de la AstraZeneca se simte bine. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, care astazi a susținut o ampla conferința de presa, a vorbit și despre cazul femeii de la Olt, sigurul de aceasta […] The post Femeia care a facut ce mai grava reacție adversa dupa vaccinare are “contraindicație absoluta” pentru rapel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o femeie de 46 de ani din Olt care a suferit o reacție severa dupa ce s-a i s-a administrat prima doza din vaccinul Astra Zeneca. Femeia a venit fara emoții la un centru de vaccinare dupa ce in prealabil se programase. La aproximativ 10 minute dupa vaccinare femeii i s-a facut […]…

- Nicio persoana cu varsta peste 65 de ani nu se va putea programa pentru vaccinare pana in data de 15 martie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița intr-o conferința de presa. Informația, coroborata cu plafinicarea aprovizionarii cu vaccin in Romania arata ca aceasta criza se prelungește pana la 1 aprilie.…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a afirmat ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor din acest moment, dar beneficiile ”nu sunt masive” dupa doar o doza. „Avem date deja la circa sase luni (…) ceea ce ne estimeaza probabil…

- Medicul Virgil Musta susține ca vaccinul impotriva Covid-19 poate fi facut de majoritatea persoanelor, dar serul nu este recomandat persoanelor cu reactie alergica severa la componentele vaccinului, in special la polietilen glicol. Contraindicatiile relative sunt pentru persoanele care au in antecedente…

- Teoretic, autoritațile au prevazut pentru programarile la vaccinare, in etapa a 2-a, o platforma online, call center cu numere diferite pentru fiecare județ, precum și posibilitatea de a fi inscris de medicul de familie. Practic insa, nimic nu funcționeaza. ​Platforma online de programare pentru etapa…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, a lamurit, intr-o conferința de presa, problematica amanarii rapelului la vaccinul COVID, in Romania. Valeriu Gheorghița a precizat ca, la acest moment, Romania nu ia in calcul amanarea administrarii celei de-a…

- Președintele Klaus Iohannis a vrut sa fie prima persoana care se va vaccina anti-Covid, pentru a fi un exemplu, dar specialiștii au considera ca toata campania de vaccinare ar avea de suferit exact la capitolul credibilitate, astfel ca l-au refuzat pe șeful statului. Specialiștii din cadrul grupului…