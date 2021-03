Stiri pe aceeasi tema

Judecatorii de la Tribunalul București au decis, marți, sa o plaseze in arest la domiciliu pentru 30 de zile pe șoferița care a accidentat mortal doua fete in cartierul Andronache din Capitala scrie Agerpres. Decizia instanței este definitiva. Initial, procurorii au cerut arestarea preventiva a soferitei,…

Femeia care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala a fost plasata, marți, in arest la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile. Decizia Tribunalului Bucuresti este definitiva.

- Judecatorii de la Tribunalul București au respins astazi cererea procurorilor de a o aresta preventiv pe femeia care a provocat moartea unei fetițe de 6 ani și a unei tinere de 20, in zona Andronache din București, la finalul lunii februarie. Femeia a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de…

- Tribunalul Bucuresti a dispus, marti, plasarea in arest la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, a femeii care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala. Decizia instantei este definitiva. Initial, procurorii au cerut arestarea preventiva a soferitei, insa Judecatoria Sectorului…

- Un magistrat de drepturi si libertati de la Judecatoria Sectorului 2 a respins marti cererea procurorilor de arestare preventiva a femeii care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, accidentul rutier soldat cu decesul a doua fete, urmand ca ea sa fie cercetata in libertate sub control…

Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie de 0,60 g/l in sange.…

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie…

