Stiri pe aceeasi tema

- Feli lanseaza „Du-te, dorule”, un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare și vindecare post-iubire. Odata cu ea, vine și cea de-a șaptea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, in care iși canta povești marcante din viața și formarea ei ca om și ca artist. „Piesa aceasta este un tribut…

- Feli a lansat joi single-ul "Du-te, dorule", un tribut adus Mariei Tanase, o piesa despre razbunare si vindecare post-iubire, cea de-a "saptea felie" din jurnalul muzical #Felidinpoveste, informeaza un comunicat Hahaha Production, transmis AGERPRES. "Piesa aceasta este un tribut adus Mariei Tanase.…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- Piesa a fost compusa de Mark Stam și Alex Cotoi și produsa de Alex Cotoi, iar videoclipul a fost filmat in Moldova, in regia lui Arcadie Spoiala, DoP Dima Spoiala, producție video Spoiala Brothers. “Piesa aceasta a aparut in urma unei sesiuni cu Alex Cotoi, de care ma simt extrem de binecuvantat, un…

- Smiley și Delia au lansat prima piesa impreuna, dupa mai bine de 10 ani. Aceasta se numește „Ne vedem noi” și are un mesaj extrem de frumos. Ultima piesa pe care cei doi au facut-o impreuna se numește „Secretul Mariei” și a fost coloana sonora a unei telenovele romanești. ”Eram in mansarda mea, alaturi…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește ”Cel din Oglinda” cu videoclip oficial, o piesa manifest despre viața artistului și modul in care alege sa traiasca fiecare zi. ”Cel din Oglinda” a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans) iar de productie si partea muzicala s-au ocupat Sebastian Barac,…

- Dupa „Salcamii” și „Rockstar”, Spike revine cu o piesa noua, „Paparude”. Paparuda reprezinta o veche divinitate locala din mitologia romaneasca, probabil preromana, a ploii fertilizante, invocata de grupuri de femei pe timp de seceta și redusa cu timpul la o schema de ritual. Piesa pe care Spike o folosește…

- BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Inca șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriza, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce impreuna artiști și creatori…