Federaţia Sanitas protestează, astăzi, în faţa sediilor partidelor politice Membrii Federatiei Sanitas vor protesta, miercuri, pentru a treia zi consecutiv, in Bucuresti, de data aceasta marsul programat fiind cu stationari in fata sediilor partidelor politice. ‘Daca nu se intampla nimic (dupa proteste – n. r.), probabil vom stabili, dupa aceste trei zile, si alte actiuni de protest, gen diverse forme de greve, de la greva japoneza la greva generala. Din pacate, nu este niciun semnal pozitiv. Nu avem confirmarea unei intalniri cu nicio oficialitate si nu avem inca o negociere ca sa stim macar acel draft al salarizarii, daca intr-adevar vor scadea sporurile sau daca vom… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

