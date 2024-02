Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a intrat in al treilea an de razboi total al Rusiei, confruntandu-se cu deficitul de muniții și incertitudini legate de ajutorul militar al SUA, dar și cu hotararea persistenta de a continua lupta impotriva agresiunii ruse. Situația din Ucraina la cea de-a doua aniversare a invaziei pe scara…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina. „Europa trebuie sa isi intensifice baza industriala… Sunt…

- NATO nu vede in acest moment un risc militar la adresa Republicii Moldova, dar crede ca Rusia va incerca sa deraieze drumul pro-european al Republicii Moldova in acest an electoral, a declarat Europei Libere secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana. Intr-o discuție cu corespondentul Europei…

- O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO - cel puțin a modului in care Alianța Nord-Atlantica este in prezent structurata. Pentru a evita un astfel de scenariu, Occidentul trebuie sa furnizeze Kievului de cel puțin trei ori mai mulți bani decat aloca in prezent Rusia lui Putin…

- Analiștii americani de la Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) au analizat recentele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin, potrivit carora Occidentul este „un dușman al Rusiei” și ca Federația Rusa „poarta un razboi existențial impotriva Occidentului in Ucraina”, relateaza Ukrainska…

- Instantele rusesti au condamnat peste 200 de luptatori ucraineni la pedepse cu inchisoarea de cand Moscova si-a inceput operatiunea militara in Ucraina, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat agentiei de presa de stat RIA, publicat duminica, 31 decembrie, relateaza…

- Un general in retragere si fost strateg al NATO a declarat ca nu vede vreo perspectiva pentru o pace negociata in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a deplans ceea ce el a denumit drept "intarzieri nefericite" in livrarile de arme pentru Kiev, informeaza dpa.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca pierderile de personal ale Rusiei in Ucraina depașesc 300.000 de persoane. Vorbind despre consecințele agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, secretarul general a spus ca Rusia a devenit mai slaba din punct de vedere politic, militar și economic…