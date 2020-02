Februarie ne aduce 4 seriale pe care nu ai voie să le ratezi! Netflix și ShowTime caștigă competiția lunii cu două continuări de excepție! Daca in ianuarie am avut parte de cateva seriale de televiziune reusite si aici ma refer la Messiah , The Outsider sau Spinning Out, a venit randul lunii februarie sa arunce in noi cu show-uri super tari. Ianuarie a fost luna productiilor de agatament, adica acele seriale cu care streamerii incearca sa capteze si sa tina publicul legat cateva luni. Februarie, insa, sta sub semnul marilor continuari, multe seriale de top care au confirmat in anii trecuti inunda televizoarele cu episoade noi menite parca sa ne lipeasca si mai mult de ecranele colorate. Februarie incepe timid cu McMillions, un serial… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

