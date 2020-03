Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Barbuț, marcatorul Universitații Craiova in meciul cu FCSB, s-a aratat debusolat de isprava de pe Arena Naționala. „Nu avem nicio scuza! Trebuie sa jucam, sa ne antrenam și sa caștigam urmatoarele meciuri. Nu mai putem spune acum daca rezultatul este corect sau nu. Am avut și noi ocazii, intr-adevar,…

- Mijlocașul formației Universitatea Craiova , Dan Nistor, considera ca diferența inregistrata in derbiul cu FCSB este mult prea mare comparativ cu ce s-a jucat. „Sunt suparat. Acest scor este un pic cam mare, dar asta este fotbalul și trebuie sa mergem mai departe. Cred ca meciul s-a jucat la acea ocazie…

- FCSB a invins CS Universitatea Craiova, scor 4-1. Bogdan Argeș Vintila s-a descatușat dupa meci. Antrenorul bucureștenilor nu crede ca meciul cu CFR Cluj de etapa urmatoare este decisiv pentru titlu. „Ma bucur foarte mult. Știu cat au suportat pana acum. Doar cu atitudine reușești sa faci lucruri bune.…

- Mijlocașul Universitații Craiova , Dan Nistor, regreta ca el și colegii sai nu au putut sa-i faca fericiți pe cei 30.000 de suporteri prezenți la meciul cu CFR Cluj. Acesta considera ca gruparea ardeleana a avut mult noroc pe „Ion Oblemenco“. Vezi ce a declarat Dan Nistor dupa 0-2 cu CFR Cluj! Citește…

- Antrenorul formației CFR Cluj , Dan Petrescu, a fost incantat de victoria obținutp in Banie, 2-0 cu Universitatea Craiova. „Bursucul“ a punctat ca victoria a fost meritata, dar și puțin norocoasa ținand cont de ocaziile oltenilor. Acesta a precizat ca Universitatea este o formație redutabila și a fost…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, si-a criticat dur jucatorii si pe antrenorul Bogdan Arges Vintila dupa infrangerea, scor 0-1, din meciul cu CFR Cluj, potrivit news.ro."Patronul FCSB spune adevarul despre ce e vorba. El isi apara echipa lui si jucatorii lui, acum o saptamana, acum doua saptamani,…

- Mai sunt doar cateva ore si fotbalul din Liga I reintra in drepturi. Universitatea Craiova deschide „balul“ in 2020, urmand sa joace vineri, de la ora 20.00, pe „Ion Oblemenco“, impotriva lui Gaz Metan Medias. Alb-albastrii nu au decat varianta victoriei in etapa 23, contra ardelenilor, si de aceea…

- Despartirea dintre Universitatea Craiova si portarul italian este iminenta, fapt recunoscut astazi de antrenorul Victor Piturca. Acesta a mai spus ca dispus sa-l cedeze oriunde si pe mijlocasul Alexandru Ionita. Considerand ca acesta nu a avut randamentul asteptat pana acum. „Nu suntem in negocieri…