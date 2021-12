FCSB – Rapid 3-1 | Vicecampioana a câștigat derby-ul etapei a 20-a a Ligii 1 (Video) FCSB a invins-o pe Rapid, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe Arena Nationala, in etapa a 20-a a Ligii I. Partida FCSB – Rapid a fost intrerupta in minutul 3 aproximativ 5 minute din cauza torțelor aruncate de cele doua galerii in teren. Cu doua ore inaintea meciului, Jandarmeria a descoperit in incinta stadionului un pistol airsoft. Vicecampioana en-titre a deschis scorul in minutul 14, cand portarul Horatiu Moldovan a respins sutul lui Darius Olaru, iar Florin Tana a trimis mingea in plasa. Rapid a restabilit egalitatea in prelungirile primei reprize, prin Cristian Sapunaru. Acesta a transformat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

