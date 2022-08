FCSB, în play-off-ul Conference League. Victorie cu Dunajska Streda și în retur FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa Conference League, dupa ce a invins echipa slovaca FC DAC 1904 Dunajska Streda cu scorul de 1-0, joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al competitiei. In minutul 10, jucatorul slovacilor, Balogh a trimis un șut puternic, dar mingea s-a izbit de bara. In minutul 29, Rusu l-a lobat pe portarul advers, insa mingea a lovit bara, faza a continuat, iar Cordea a inscris unicul gol al partidei. FCSB o va intalni in play-off-ul Conference League, pe caștigatoarea dublei manșe dintre Viking și Sligo Rovers (5-1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

