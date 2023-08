FCSB – CSKA 1948 Sofia 3-2. Calificare cu emoții. Cine e următoarea adversară din Conference League FCSB s-a calificat in turul al treilea preliminar al Conference League, dupa ce a invins echipa bulgara CSKA 1948 Sofia cu scorul de 3-2, joi seara, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Bucuresti, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. In tur, scorul a fost 1-0 pentru roș-albaștrii. FCSB a deschis scorul in minutul 27. Compagno i-a pasat lui Coman, care i-a așezat mingea lui Djokovic, iar fostul jucator al CFR-ului a indeplinit o formalitate, deschizand scorul. In minutul 49, Pedrinho a restabilit egalitatea cu o lovitura de cap. Bulgarii au trecut la conducere, in urma unei lovituri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

