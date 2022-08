FCSB – Chindia 3-2, în Superligă. La pauză, târgoviştenii conduceau cu 2-0 (Video) FCSB a invins-o po Chindia Targoviste cu scorul de 3-2, duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a cincea a Superligii. Gruparea dambovițeana a condus la pauza cu 2-0. Oaspeții au evoluat din minutul 7, in inferiositate numerica, Negut, fiind eliminat. Popadiuc, in minutul 22, si Daniel Popa, in minutul 28, au inscris pentru targovișteni. FCSB a redus din diferenta, in minutul 48, prin Cordea, care a inscris din fata portii. Acelasi Cordea a egalat in minutul 55 dupa o actiune proprie. Patru minute mai tarziu, Tamm a inscris cu o lovitura de cap, stabilind scorul final. Au evoluat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște – CFR Cluj 0-2 (0-2) Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Au marcat: Muhar (min.27), Yeboah (min.45) Chindia: Cabuz – Capusa, Celea, Boldor, Ad. Ionita (Serban 74’)- Negut, Chamed (Mihaiu 83’), Vorobjovas (Passaglia 46’), D. Dumitrascu (Cooper 59’) – Popadiuc – D. Popa. Antrenor: Adrian…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 18:30, in etapa #4 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul și rezultatele etapei #4 Chindia Targoviște - CFR Cluj, live de la 18:30 Click AICI pentru statistici! Chindia Targoviște…

- Farul Constanța – Chindia Targoviște 0-0 Stadion: Ovidiu Farul: Aioani – Mladen (Benzar 53’), Larie, M. Popescu (Doukoure 46’), Kiki – Artean, Nedelcu (Baluta 74’), Grameni – Torje, Ad. Petre (R. Moldoveanu 46’), R. Ion (Radaslavescu 46’). Antrenor: Gheorghe Hagi. Chindia: Cabuz – Capusa, Celea, Boldor,…

- Au marcat: Celea (min.9) / Oroian (min.2) Chindia: Cabuz – Dumitrascu, Celea, Boldor, C. Dinu – Vorobjovas (Passaglia 46’), Dulca – Negut (Cooper 73’), Chamed (Popadiuc 46’), A. Serban (Atanase 73’) – D. Popa (Mihaiu 65’). Antrenor: Adrian Mihalcea FC Hermannstadt: Iliev – Butean, Bejan, I. Stoica,…

- UTA Arad joaca acasa cu Petrolul Ploiești, de la ora 21:30, in etapa #2 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #2 UTA Arad - Petrolul Ploiești, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici! UTA Arad - Petrolul…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu FC Hermannstadt, de la ora 18:30, in etapa #2 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 Programul și rezultatele etapei #2 Chindia Targoviște - FC Hermannstadt, live de la ora 18:30 Click AICI pentru statistici!…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, s-a aratat nemulțumit atat de rezultatul inregistrat cu Universitatea Cluj, 1-1, cat și de evoluția elevilor sai. ”Un joc mai puțin reușit din partea noastra. Am fost destul de nemulțumit, am facut destul de multe greșeli. Am discutat cu jucatorii sa fie mult mai…

- Chindia Targoviște – Concordia Chiajna 1-0 (4-1 d.l.d) Stadion: Ilie Oana (Ploiești) A marcat: Nasser Chamed (min. 90+2) Chindia Targoviște: Cabuz – Corbu, Dinu, Iacob, Capușa – Popadiuc, Passaglia, Dulca, Șerban – Florea, Chamed Antrenor: Emil Sandoi Concordia Chiajna: Aldescu – Taub, Marc, Palmeș,…