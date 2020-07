Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi - FCSB, finala Cupei Romaniei, e disputa azi, de la ora 20:00, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Poli Iași și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc in returul semifinalelor Cupei Romaniei. Meciul, care va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Look Plus și Telekom Sport, va stabili cine va da piept cu FCSB in finala. ...

- FC Voluntari primește vizita liderului din play-out, Viitorul, intr-un duel din etapa a 8-a. Meciul va putea fi urmarit incepand cu ora 20:00 in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Poli Iași și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc intr-un duel foarte important din cadrul etapei #8 a play-out-ului Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- FC Voluntari și Chindia Targoviște se intalnesc astazi, de la 20:00, in runda cu numarul 7 din play-out. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI clasamentul din play-out live de la 20:00 » Voluntari - Chindia Vezi AICI live + statistici…

- Poli Iași joaca azi de la 20:00 acasa cu Hermannstadt, in etapa cu numarul 7 din play-out-ul Ligii 1. Meciul e in direct pe TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #7 din play-out! liveTEXT de la 20:00 » Poli Iași - Hermannstadt Vezi aici live+statistici Poli Iași - Hermannstadt,…

- FC Voluntari, neinvinsa in play-ou, primește azi, de la 14:30, vizita celor de la Poli Iași, echipa care a cazut pe ultimul loc. Meciul din etapa a 5-a va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 14:30 » FC Voluntari – Poli Iași Click…

- FC Voluntari - Academica Clinceni este primul meci din Liga 1 dupa o pauza de 3 luni. Partida din etapa a 3-a din play-out, dintre ultimele doua clasate, incepe la 17:00 și este liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. FC Voluntari - Academica Clinceni…