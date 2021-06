Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul și Farul Constanța au anunțat azi fuziunea intre cele doua cluburi. Gica Hagi (56 de ani) va fi unul dintre acționari, alaturi de Ciprian Marica, dar și antrenor. Dupa o pauza de un sezon, Gica Hagi revine in antrenorat și va fi conduce și de pe banca echipa Farul Constanța. „Regele”a plecat…

- FC Viitorul si divizionara secunda Farul au fuzionat, echipa din primul esalon urmand sa se numeasca Farul Constanta. Aceasta va fi condusa de antrenorul Gheorghe Hagi. Anunțul a fost facut luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele noii entitati, Gica Popescu. „Pentru mine este un moment extrem…

- Gica Hagi face o mutare surpriza cu Viitorul Constanța. Clubul condus de fostul internațional va fuziona cu Farul Constanța, pentru a crea o echipa care sa fie susținuta de toți constanțenii. Viitorul nu a reușit in ediția 2020-2021 a Ligii I de fotbal sa se califice in play-off, campionatul echipelor…

- ​FC Viitorul a emis, sâmbata, un comunicat, în care sustine ca a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal care sa-i reprezinte pe toti constantenii."Conducerea FC Viitorul Constanta a primit cu bucurie ideea de formare a unei singure echipe de fotbal…

- Universitatea Craiova intalneste joi, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FCSB, intr-o partida contand pentru etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. Disputa din Banie a fost prefatata astazi de Marius Constantin. Fundasul Stiintei a declarat ca acest joc este tratat la fel ca toate celelalte…

- Antrenorul secund al formatiei FC Voluntari, Octavian Chihaia, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa trebuie sa fie exacta in partida cu Gaz Metan Medias, din cadrul primei etape a play-out-ului Ligii I, si sa nu faca greseli. "Va fi o serie de meciuri foarte dificile, prima fiind…

- Viitorul a piedut meciul jucat cu ultima clasata, Poli Iași, iar Mircea Rednic a fost demis din funcția de antrenor. Gica Hagi va reveni aproape de echipa, dupa cum a precizat președintele gruparii constanțene, Gica Popescu. Poli Iași s-a impus surprinzator cu 2-1 contra Viitorului, iar Rednic…

- FC Farul nu a putut invinge Ripensia Timisoara la Constanta in primul meci din turneul play out al Ligii a 2 a. Egalul cu formatia banateana a fost al saselea meci la rand fara infrangere in campionat pentru "marinari". La echipa gazda, Cosmin Birnoi a fost introdus pe teren in minutul 46 si schimbat…