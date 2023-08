Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova a inceput negocierile cu Marius Șumudica, antrenor liber de contract dupa desparțirea de Al Raed. Oltenii au renunțat la serviciile lui Nicolae Dica, dupa 3-4 cu Petrolul. „Nick” a rezistat doar o luna pe banca lui FCU Craiova, care este pregatita momentan de Dan Vasilica, preparatorul fizic…

- Nicolae Dica a fost demis de la FCU Craiova ieri, dupa numai o luna petrecuta pe banca oltenilor. Mihai Stoica, fost colaborator al lui „Nick” la FCSB, afirma ca antrenorul s-a aventurat cand a acceptat oferta lui Adrian Mititelu. „Acolo (n.r. - se refera la Craiova) arde. Stim cu totii. Oltenia e un…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, a declarat public ca il dorește pe Marius Șumudica dupa desparțirea de Nicolae Dica. Fostul antrenor de la Al Raed lasa de ințeles ca nu e tentat sa-i preia pe olteni. FCU Craiova a renunțat la serviciile lui Nicolae Dica, dupa 3-4 cu Petrolul in runda #6 din Superliga.…

- Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a declarat ca va negocia cu Marius Șumudica, antrenor liber de contract dupa desparțirea de Al Raed. Oltenii au renunțat la serviciile lui Nicolae Dica, dupa 3-4 cu Petrolul. „Nick” a rezistat doar o luna pe banca lui FCU Craiova, care este pregatita momentan…

- „Incolțit” de fani, Adrian Mititelu a reacționat in ziua in care clubul sau a ramas din nou fara antrenor. Finanțatorul lui FCU Craiova explica pentru Gazeta Sporturilor raționamentul din spatele concedierii lui Nicolae Dica. Infrangerea cu Petrolul, 3-4, i-a fost fatala lui Nicolae Dica, forțat sa…

- La conferința de presa de la finalul partidei Petrolul - FCU Craiova 4-3 (runda #6 din Superliga), Nicolae Dica, 43 de ani, antrenorul oltenilor, a precizat ca alb-albaștrii urmeaza sa aduca un fundaș central. „Cu domnul Mititelu am discuții in fiecare saptamana, vorbim despre jucatori, despre strategia…

- Petrolul - FCU Craiova 4-3 » Adrian Mititelu, 55 de ani, a vazut live partida de la Ploiești și a fost extrem de dezamagit de prestația oltenilor. „A fost un meci frumos pentru cei de la Ploiești, au caștigat impotriva unei echipe cu care se lupta la play-off. Noi suntem la a 4-a infrangere, am primit…

- FCU Craiova este singura echipa din Superliga care nu are inca un antrenor principal, iar pana la meciul cu FCSB, din prima etapa, mai sunt doar 11 zile. Ramas fara A1 dupa rezilierea intempestiva cu portughezul Joao Janeiro, patronul Adrian Mititelu a intrat in criza de timp și da din colț in colț…