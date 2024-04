Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Musi (19 ani), mijlocașul ofenisv de la Petrolul, a comentat faza la care a obținut penalty-ul din care prahovenii au scos un egal in meciul cu Dinamo, scor 1-1, din runda secunda a play-out-ului din Superliga. Alexandru Musi a obținut penalty in duelul cu Costin Amzar in prelungirle partidei…

- Dinamo - Petrolul 1-1. Gicu Grozav a egalat in minutul 90+13, dintr-un penalty controversat dictat de Horațiu Feșnic. In minutul 90+3, jocul a fost oprit dupa un duel intre Amzar și Musi. Fundașul lui Dinamo l-a ținut in careu pe atacantul de la Petrolul, iar acesta a cazut și a declanșat nebunia. Cei…

- Fotbaliștii lui Dinamo au ajuns la arena „Arcul de Triumf”, unde o vor intalni pe Petrolul de la 20:30, cu un autocar alb, care l-a inlocuit de aceasta data pe cel obișnuit. Dinamo se lupta cu Petrolul pentru evitarea retrogradarii, de la ora 20:30, in runda #2 din play-out. Va fi un duel in care in…

- Dinamo - Petrolul, meci contand pentru etapa a 2-a a play-out-ului din campionatul Romaniei, este programat, luni, 1 aprilie, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, are incredere ca echipa pe care o reprezinta are forța sa se salveze de la retrogradare, chiar daca „alb-roșii” nu se vor putea baza pe propriii suporteri pentru restul sezonului, dupa suspendarea de 4 etape primita in urma incidentelor de la meciul…

- Dinamo - Petrolul se va juca cu spectatori. Copiii pana in 14 ani vor putea asista la partida de pe „Arcul de Triumf”, care va avea loc luni, 1 aprilie, de la 20:30. LPF a confirmat vineri anunțul facut joi in interviul pe care Andrei Nicolescu l-a acordat pentru GSP. Anunțul vine in contextul in care…

- In perioada in care campionatele primelor doua ligi de fotbal din Romania au fost intrerupte pentru a permite desfașurarea antrenamentelor și meciurilor amicale ale Romaniei cu Irlanda de Nord și, respectiv, Columbia, precum și a celor oficiale ale reprezentativelor de tineret și de juniori ale țarii…

- Ultrași de la Dinamo, Poli Iași și Petrolul ar fi implicați in grupul infracțional organizat condus de Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului. INFORMAȚIILE-CHEIE: Este vorba despre un dosar penal de amploare instrumentat de procurorii DIICOT;Daniel Niculae e suspectat ca ar fi fost complice cu liderii…