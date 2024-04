Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ionuț Amzar a dat de pamant cu arbitrajul lui Horatiu Fesnic, dupa Dinamo – Petrolul 1-1. Fundasul stanga de 20 de ani a avut un discurs de o duritate maxima la finalul partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Amzar a fost in mijlocul fazei care a dus la penalty-ul acordat de „centralul” partidei,…

- Dinamo - Petrolul 1-1. Zeljko Kopic, antrenorul bucureștenilor, a comentat remiza de pe „Arcul de Triumf”. Croatul nu a fost mulțumit ca elevii lui nu au repetat in repriza a doua jocul din prima și s-au retras prea mult. Zeljko Kopic, declarații dupa Dinamo - Petrolul „Am controlat jocul in prima parte,…

- Alexandru Musi (19 ani), mijlocașul ofenisv de la Petrolul, a comentat faza la care a obținut penalty-ul din care prahovenii au scos un egal in meciul cu Dinamo, scor 1-1, din runda secunda a play-out-ului din Superliga. Alexandru Musi a obținut penalty in duelul cu Costin Amzar in prelungirle partidei…

- Fotbaliștii lui Dinamo au ajuns la arena „Arcul de Triumf”, unde o vor intalni pe Petrolul de la 20:30, cu un autocar alb, care l-a inlocuit de aceasta data pe cel obișnuit. Dinamo se lupta cu Petrolul pentru evitarea retrogradarii, de la ora 20:30, in runda #2 din play-out. Va fi un duel in care in…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, are incredere ca echipa pe care o reprezinta are forța sa se salveze de la retrogradare, chiar daca „alb-roșii” nu se vor putea baza pe propriii suporteri pentru restul sezonului, dupa suspendarea de 4 etape primita in urma incidentelor de la meciul…

- Dinamo - Petrolul se va juca cu spectatori. Copiii pana in 14 ani vor putea asista la partida de pe „Arcul de Triumf”, care va avea loc luni, 1 aprilie, de la 20:30. LPF a confirmat vineri anunțul facut joi in interviul pe care Andrei Nicolescu l-a acordat pentru GSP. Anunțul vine in contextul in care…

- In perioada in care campionatele primelor doua ligi de fotbal din Romania au fost intrerupte pentru a permite desfașurarea antrenamentelor și meciurilor amicale ale Romaniei cu Irlanda de Nord și, respectiv, Columbia, precum și a celor oficiale ale reprezentativelor de tineret și de juniori ale țarii…

- Dinamo a caștigat trei puncte mari in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa ce a invins-o in aceasta seara pe FC Hermannstadt, cu scorul de 1-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, in etapa cu numarul 28 a Ligii 1. Singurul gol al partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala a fost marcat…