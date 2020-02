Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul Constanta a disputat astazi al doilea meci amical al stagiului din Antalya, intalnind echipa Ansan Greeners locul cinci in liga a doua din Coreea de Sud .Partida s a incheiat la egalitate, 1 1, golul formatiei constantene prin care s a deschis scorul fiind marcat de Panait, in minutul 44, din…

- FC Farul disputa sambata, 8 februarie, al doilea meci amical al stagiului de pregatire din Antalya, intalnind echipa Ansan Greeners locul 5 in Liga a 2 a din Coreea de Sud . In primul meci, "marinariildquo; au inregistrat o victorie, 2 1 cu Septemvri Sofia ocupanta primului loc in liga secunda din Bulgaria…

- Dupa trei zile de pregatire in Antalya, alb albastrii au disputat astazi prima partida de verificare din cadrul cantonamentului din Turcia. Formatia pregatita de Ianis Zicu a intalnit liderul ligii secunde din Bulgaria, Septemvri Sofia, in fata caruia s a impus mai clar decat o arata scorul, 2 1.Meciul…

- Aflata de luni in Antalya, intr un stagiu de pregatire care se va incheia pe 15 februarie, FC Farul disputa astazi primul meci amical al perioadei.De la ora 15.00 ora Romaniei , "marinariildquo; intalnesc echipa bulgara Septemvri Sofia. Retrogradata in sezonul precedent, echipa de la sud de Dunare ocupa…

- FC Ripensia a jucat azi primul amical din cadrul stagiului din Antalya. Timisorenii pregatiti de Alexandru Pelici au facut 0-0 cu FK Septemvri Sofia, liderul de iarna al ligii a doua bulgare. „Ripi” a testat cu aceasta ocazie si un nou atacant, sosit in probe. Ros-galbenii au jucat in a treia zi de…

- Echipa de fotbal Academica Clinceni a terminat la egalitate cu echipa kazaha FC Kaspii Aktau, 1-1 (1-1), joi, in ultima partida de verificare din stagiul de pregatire din Antalya (Turcia), paginii de Facebook a clubului ilfovean. Kaspii este nou-promovata in prima liga kazaha. …

- La cel dintai meci al sau la carma tehnica a Petrolului, unul amical, desfașurat la Belek, in Turcia, Costel Enache a optat pentru un prim „11” care a cuprins și patru jucatori din categoria obligatorie „U 20”, Antoniu Manolache, Valentin Țicu, Mario Bratu și Ianis Stoica, opțiune inspirata, deoarece…

- FC Viitorul efectueza un stagiu de pregatire in Turcia, in Antalya, la complexul „Sueno Deluxe” din Belek, in perioada 10-25 ianuarie. Din lotul deplasat, vineri, in Antalya, nu fac parte trei jucatori: Lyes Houri (aflat in tratative cu un club in vederea transferului), Eric (din cauza surplusului de…