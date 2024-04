FCU Craiova a pierdut, scor 1-4, partida susținuta duminica, in deplasare, in fața lui FC Botosani. Meciul a contat pentru etapa 4 din play-out-ul Superligii și a fost unul viu disputat, cu oaspeții mult mai eficienți la finalizare, in special in partea secunda. FCU a deschis scorul in minutul 21, prin Blanuta, care a reluat bine, cu capul, de la 2 metri. Imediat dupa pauza a inceput dezastrul pentru echipa lui Mititelu. Lopez a transformat un penalty in minutul 57, inainte ca Aurelian Chitu sa fie eliminat in minutul 70. Mailat (76) si Lopez (78) au rezolvat meciul pentru Botosani in doar cateva…