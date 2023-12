Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Wray, directorul Poliției Federale, a cerut marti Congresului SUA sa reinnoiasca autorizatia privind un program de monitorizare a cetatenilor straini din afara Statelor Unite, care expira la sfarsitul acestui an, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Un grup de experti independenti mandatat de…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in contextul vizitei pe care o face in SUA, ca renuntarea la vize si programul Visa Waiver devin realitate din 2025. ldquo;Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet…

- In perioada 8 – 14 noiembrie a.c., polițiștii de imigrari au emis cetațenilor straini 2.240 de permise de ședere temporara și pe termen lung și au inregistrat 2.056 de cereri de prelungire a dreptului de ședere, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 194 din 2002, republicata, cu…

- Ambasada SUA anunta vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta M1A2 SEPv3, ca parte a unui pachet important de echipamente militare si servicii. In conformitate cu legislatia Statelor Unite, vanzarea tancurilor Abrams a fost notificata Congresului SUA cu un cost total estimat al programului de…

- Departamentul de Stat a autorizat vinzarea catre Romania a tancurilor de lupta principale M1A2 Abrams in valoare de 2,53 miliarde de dolari. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Cooperare pentru Securitate și Aparare (Defense Security Cooperation Agency), relateaza "Adevarul european". Agenția…

- Nr. 43410 noiembrie 2023 Angel Tilvar: "Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite reprezinta unul dintre pilonii securitatii nationale si o contributie esentiala la consolidarea apararii flancului estic aliat in regiunea Marii Negre" Programul de inzestrare a Fortelor Terestre Romane cu…

- Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei la Washington, a facut un anunț despre data la care romanii vor putea calatori fara viza in SUA. Acesta a declarat ca mai sunt doar doi ani pana cand țara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, adica romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza.…

- Membra a Camerei Reprezentanților, Loren Boebert, de 36 de ani, și-a cerut scuze pentru a treia oara dupa scandalul pe care l-a provocat la un cinematograf din Denver, de unde a fost data afara. Ea a spus ca a fost „poate exagerat de animata”.