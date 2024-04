Stiri pe aceeasi tema

- Legea apararii naționale, al carei proiect a fost elaborat de Ministerul Apararii Naționale (MApN), precizeaza ca “forțele destinate apararii” au dreptul sa execute misiuni atat pe teritoriul statului roman cat și in afara acestui teritoriu. Legea apararii naționale, aflata deocamdata in stadiul de…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a pus in dezbatere publica proiectul de lege privind apararea naționala a Romaniei. Noua lege aduce in discuție și conceptul de amenințari hibride la adresa securitații Romaniei.

- Autoritațile judiciare din Moscova au luat, anul trecut, zeci de mii de decizii privind expulzarea cetațenilor straini din Federația Rusa, a declarat, miercuri, Oleg Baranov, șeful departamentului principal al Ministerului Afacerilor Interne din capitala Rusiei, relateaza agenția rusa de presa Interfax.„Autoritațile…

- Ce condiții trebuie indeplinite pentru angajarea cetațenilor straini pe teritoriul Romaniei. Campanie de informare in Timiș, desfașurata de Inspectoratul Teritorial de Munca. Inspectoratul Teritorial de Munca TIMIȘ impreuna cu Serviciul pentru...

- Ucraina are dreptul de a lovi „tinte militare rusesti din afara Ucrainei”, in conformitate cu dreptul international, a declarat secretarul general al NATO, o declaratie pe care o face pentru prima data de la inceputul razboiului, in urma cu aproape doi ani, relateaza Financial Times. Citește și: Fata…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 37 239 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 19 640 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 21 435, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In perioada ianuarie – martie 2024, la nivelul Poliției Romane, prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, se deruleaza proiectul Reducerea vulnerabilitații la traficul de persoane in scopul exploatarii prin munca a cetațenilor romani aflați in țara și in afara granițelor Romaniei,…

- Stire de presa Bucuresti, 19 ianuarie 2024 REZULTATE OBTINUTE DE POLITISTII DE IMIGRARI IN ULTIMA SAPTAMANA In perioada 11 18 ianuarie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 2.716 cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 2.163 de astfel de documente au fost aprobate, iar 581 au…