Fază comică pe front între doi ucraineni: unul a cerut să fie „acoperit”, iar celălalt i-a adus o pătură O faza comica intre doi soldati ucraineni s-a petrecut cand unul a cerut sa fie „acoperit”, iar celalalt i-a adus o patura. O scena de razboi filmata de camera de corp a unui soldat ucrainean dezvaluie o scena care arata ca nu toti militarii Kievului cunosc comenzile de razboi. Cei doi soldati sunt adapostiti intre zidurile unei case abandonate si incearca sa iasa, fara a risca sa fie vazuti si sa ajunga in vizorul armatei ruse, potrivit epicnews.ro . Unul dintre se apleaca pe usa si ii striga celuilalt: „Acopera-ma!”. Insotitorul lui preia mesajul si ii pune o patura pe umeri, desi colegul ii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

