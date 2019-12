Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela Dinca, susține ca fratele sau, Daniel Dinca, nu a lovit jurnaliștii, ci din contra, cameramanul s-ar fi impiedicat și a scapat camera din mana.Citește și: ALERTA Fiul lui Gheorghe Dinca i-a BATUT pe jurnaliști și le-a SPART camerele de filmat: salvarea a ajuns…

- Fiul lui Gheorghe Dinca, Daniel Dinca, nu are nicio remușcare dupa ce i-a batut mai mulți jurnaliști in fața la sediul CNA. Daniel Dinca este dat in urmarire, iar poliția din București il cauta in zadar de mai bine de doua ore. Intre timp, acesta da bine mersi declarații prin telefon.Citește…

- Alexandru Cumpanașu a avut prima reacție dupa ce s-a spus ca a fost sub acuzare de DNA Constanța, pentru ca a mințit ca are studii superioare. Unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o susține ca nu a mințit in legatura cu acest aspect și, mai mult de atat,…

- Oasele gasite in liziera de la marginea orașului Caracal, despre care Gheorghe Dinca a susținut ca aparțin Luizei Melencu, nu aparțin acestei adolescente, potrivit unor surse din ancheta. La scurt timp de la aflarea acestei informații, mama fetei a reacționat imediat.

- Dupa retinerea lui Stefan Risipiceanu, complicele lui Gheorghe Dinca, Luis Lazarus a rabufnit pe retelele de socializare! Jurnalistul a amintit unei tari intregi ca el a fost cel care l-a gasit pe colocatarul din casa groazei, chiar a doua zi dupa izbucnirea scandalului. Insa, a fost arestat... patru…

- Bunicul Luizei Melencu a oferit o prima reactie dupa ce DIICOT a anuntat ca presupusul complice al lui Gheorghe Dinca a fost retinut. Este vorba de Stefan Risipiceanu, un barbat de 46 de ani care ar fi violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii.

- Informații incendiare privind fiul lui Gheorghe Dinca, Daniel. Conform cuscrului lui Dinca. intervievat de o echipa incongnito a Antena 3, Daniel ar fi dus fete in strainatate și urmeaza sa fie arestat. Procurorul general susține ca nu are cunoștința de asemenea informații."Eu personal nu…

- Gelu Voican Voiculescu, personaj-cheie la Revoluția din 1989 și apropiat al lui Ion Iliescu, ar fi fost agresat în propria casa de un vecin deranjat ca acesta asculta muzica prea tare, a informat Realitatea TV.