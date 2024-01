Stiri pe aceeasi tema

- Trei fete de 8, 12 și 13 ani din Oraștie, județul Hunedoara, au fost duse la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu souție de deparazitare a animalelor. Copila de 8 ani este in stare critica. Ambulanța a fost solicitata la Oraștie in jurul orei 0.30 pentru trei fete de…

- Politistii din Uricani, judetul Hunedoara, au fost sesizati ieri in legatura cu disparitia lui Dore-Gheorghe Dambean, care a plecat de la stana si nu a mai revenit la resedinta sa din localitate. Marti, in jurul orei 19.45, Poliția Orașului Uricani a fost sesizata cu privire la faptul ca DAMBEAN DOREL-GHEORGHE…

- Doua adolescente s-au sinucis sarind de la 20 de metri: una și-a sunat mama inainte. Doua fete de 15 ani au murit, sambata dupa-amiaza, dupa ce ar fi cazut de la o inalțime de aproximativ 20 de metri. Una dintre ele și-a sunat inainte mama sa o anunțe ca vrea sa recurga la un gest sinucigaș, noteaza…

- Minora in varsta de 13 ani, disparuta din Pitești in cursul zilei de 8 noiembrie a.c., a fost depistata pe raza județului Constanța. Polițiștii argeșeni au colaborat cu polițiștii constanțeni. Mai multe detalii despre plecarea fetei, aici: Argeș. Minora disparuta. Indicii arata ca aceasta se indreapta…

- Marti, in jurul orei 11, un barbat in varsta de 73 de ani din orașul Hațeg, care conducea un autoturism pe o strada din localitate, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu autoturismul in albia raului Galbena. Un sofer in varsta de 73 de ani a cazut cu masina de pe un pod, intr-un rau Potrivit…

- Politistii din Hunedoara o cauta pe Andreea Bianca Gut, in varsta de 22 de ani, data disparut ieri, in jurul orei 19, in urma sesizarii unei femei. Femeia a plecat din Centrul Maternal situat in municipiul Hunedoara, impreuna cu fiica sa Sofia Dariana Gut, in varsta de de 1 an, și nu s-au mai intors…

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, care are in responsabilitate județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, a efectuat in ultimele zile controale operative la 10 magazine aparținand lanțului de supermarketuri Kaufland. In urma controalelor au fost date doua avertismente…