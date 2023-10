Stiri pe aceeasi tema

- La data de 03 octombrie 2023, in jurul orei 12.00, un barbat din comuna Crișcior a sesizat polițiștii Secției de Poliție Rurala Crișcior despre faptul ca, in data de 02 octombrie 2023, in jurul orei 07:30, fiica sa, TOLDEA CRISTINA-FLORINA (foto), in varsta de 16 ani, a plecat de acasa la scoala…

- O adolescenta in varsta de 17 ani este cautata de polițiști, dupa ce mama fetei a sunat disperata la 112, in miez de noapte. „La data de 20 septembrie 2023, in jurul orei 05:50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au fost sesizați de o femeie in varsta de 36 de ani, din comuna Șoimuș, […] Articolul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, care a disparut. Petronela-Andreea Oancea a plecat luni, 18 septembrie, in jurul orei 7:00, la școala, iar dupa terminarea cursurilor nu s-a mai intors la domiciliu,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale o cauta pe Petronela Oancea, in varsta de 13 ani. Eleva nu a mai revenit ieri acasa dupa ce a incheiat cursurile la scoala. „In data de 18 septembrie a.c., in jurul orei 07:00, OANCEA PETRONELA-ANDREEA a plecat la școala, pe strada Școlii, din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara. In data de 18 septembrie,... The post Minora din Timișoara, data disparuta. Nu s-a mai intors acasa de la școala appeared first on Special Arad · ultimele…

- La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ciorani au fost sesizați de catre un barbat, despre faptul ca soția sa, MATEI FLORINA, in varsta de 32 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliul comuna din comuna Colceag și nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 85 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. „In data de 24 iulie, in jurul orei 02:00, Șchiopu Aurora ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, de pe strada I. Ghica, din Timisoara…