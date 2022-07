Fast food-urile din Rusia au rămas fără cartofi prăjiți „Vkusno i toșka”, lanțul care a preluat in iunie restaurantele McDonald’s din Rusia, se confrunta cu o penurie tot mai mare de cartofi prajiți din cauza sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a relatat vineri site-ul rusesc de știri economice RBK, citat de Le Monde. „In unele restaurante „Vkusno i toșka” (delicios și punct) nu vor mai exista […] The post Fast food-urile din Rusia au ramas fara cartofi prajiți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va asigura serviciul datoriei externe in ruble, ca urmare a deciziei SUA de a pune capat, incepand de miercuri, unei exceptii care permitea Moscovei sa isi ramburseze datoriile in dolari, a anuntat Ministerul rus de Finante, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. „Actuala situatie nu are nimic…

- Administrația numita de Rusia in Herson, in sudul Ucrainei, va cere Moscovei sa inființeze o baza militara pe teritoriul sau, relateaza agenția rusa de știri RIA, citand un oficial guvernamental, potrivit Sky News. Kirill Stremusov, adjunctul șefului „administrației regionale civil-militara” din Herson,…

- Rusia nu va folosi arme nucleare in Ucraina, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al ministerului rus de Externe, Alexei Zaițev, informeaza Reuters. Zaițev a precizat ca folosirea de catre Rusia a armelor nucleare nu se aplica in cazul așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina – termenul…

- Rusia va boicota, miercuri, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS), ceea ce arata o deteriorare suplimentara a relatiilor cu Moscova, transmite AFP. Potrivit unei surse diplomatice rusesti care a vorbit sub protectia anonimatului,…

- Rusia a desfașurat delfini antrenați in timpul invaziei sale in Ucraina pentru a proteja o baza navala din Marea Neagra, transmite Institutul Naval al SUA. Potrivit Institutului Naval al SUA, Marina rusa a amplasat doua țarcuri pentru delfini la intrarea in portul Sevastopol, adapostite chiar in interiorul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat, luni, ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor…