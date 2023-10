Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, managerul tehnic de la Farul, a prefațat duelul cu U Cluj, din SuperLiga. Farul - U Cluj are loc sambata, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Hagi l-a laudat pe Neluțu Sabau, antrenorul ardelenilor și fostul lui coechipier…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, nu o ia in seama pe Rapid in lupta la titlu, deși giuleștenii s-au apropiat la 7 puncte de primul loc. Nici senzația din SuperLiga, atacantul kosovar Albion Rrahmani (23), nu l-a impresionat pe latifundiar. Rapid are 4 victorii in ultimele 5 etape, le-a invins…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapelor 10 și 11 din Liga 1, care se disputa intre 22 septembrie și 2 octombrie. Etapa a 11 din Liga 1 va incepe vineri, 22 septembrie, cu doua meciuri tari: FCU Craiova - Oțelul (18:00) și Dinamo - Farul (21:00). Derby-ul Rapid - CFR Cluj va incheia…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul de la Farul Constanța, a analizat infrangerea echipei cu rapid, scor 1-3, in etapa a 6-a din SuperLiga. Meciul cu Rapid a venit intre doua partide europene pentru Farul. Constanțenii au caștigat miercuri cu Flora Tallin, 2-0, in turul 3 preliminar din Conference League.…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a laudat-o pe Sepsi și a vorbit despre posibila configurație a play-off-ului din acest sezon. Mihai Stoica nu crede ca vreo echipa care a jucat anul trecut in play-out se poate infiltra in play-off in acest sezon, și e de parere ca la…