Farmacistul-dealer, care vindea fără rețetă Fentanil și Oxicodonă, a fost reținut Angajatul unei farmacii din București, care a fost prins in flagrant in timp ce vindea mai multe cutii de Fentanil și Oxicodona, a fost reținut. Trafic de droguri de mare risc, intr-unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii din Romania. Potrivit Realitatea PLUS, un barbat a fost saltat de pe strada, in aceasta dimineața, de DIICOT, chiar in momentul in care se ducea sa se intalneasca cu dealerul. Pastilele erau luate direct de la sediul firmei care deține lanțul de farmacii. The post Farmacistul-dealer, care vindea fara rețeta Fentanil și Oxicodona, a fost reținut appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un barbat suspectat ca a vandut peste 10.000 de comprimate cu substanta activa Fentanil, 700 de comprimate Oxicodona, 1.200 de fiole de morfina si care a fost prins in flagrant a fost retinut, joi seara, de procurorii DIICOT. „Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Trafic de droguri de mare risc, intr-unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii din Romania. Potrivit Realitatea PLUS, un barbat a fost saltat de pe strada, in aceasta dimineața, de DIICOT chiar in momentul in care acesta se ducea sa se intalneasca cu dealerul. Pastilele erau luate direct de la sediul…

- Procurorii DIICOT au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara in București, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Operațiunea, care poarta numele de cod ”Himera”, vizeaza un angajat al unui operator economic de profil care ar fi comercializat…

- Procurorii DIICOT au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Operațiunea, care poarta numele de cod ”Himera”, vizeaza un angajat al unui operator economic de profil care ar fi…

