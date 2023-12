Farmaciile vor fi obligate să raporteze zilnic Ministerului Sănătății toate operațiunile cu antibiotice Un nou proiect de ordin postat in dezbatere publica prevede ca farmaciile sa raporteze zilnic Ministerului Sanatații toate operațiunile cu antibiotice. Masura propusa vine in contextul in care Romania este pe locul doi in UE la consumul de antibiotice. Mai mult, datele arata ca peste 37.000 de persoane mor in fiecare an in UE/SEE, ca urmare directa a unei infecții din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice. „La nivel național, situația este ingrijoratoare și necesita masuri urgente”, se arata in referatul care argumenteaza necesitatea adoptarii ordinului. „In 2019, Organizația Mondiala a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

