- Decizia lui Yoshiro Mori, 83 de ani, președintele Comitetului de Organizare al Jocurile Olimpice de la Tokyo, a fost luata la o saptamana dupa ce acesta declarase in timpul unei ședințe a Comitetului Olimpic ca ”femeile vorbesc prea mult in timpul ședințelor”, explica CNN . ”In consiliile cu multe femei,…

- ​Yoshiro Mori, fost premier al Japoniei, a spus ca este necesara reglementarea timpului de vorbire al femeilor la diverse întruniri, "altfel nu vom putea termina niciodata”, informeaza nytimes.com.Presedinte al Comitetului de Organizare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo,…

- Presedintele comitetului Tokyo-2020, Yoshiro Mori, a anunțat, marți, ca Japonia va organiza Jocurile Olimpice in vara acestui an, indiferent de evolutia situatiei pandemiei de coronavirus, informeaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Jocurile Olimpice de vara 2020 au fost reprogramate in perioada…

- Japonia va organiza Jocurile Olimpice in vara acestui an (23 iulie - 8 august) indiferent de evolutia situatiei pandemiei de coronavirus, a anuntat presedintele comitetului Tokyo-2020, Yoshiro Mori, citat de Reuters.

- Mark England, seful de misiune al echipei olimpice a Marii Britanii, a declarat miercuri ca este increzator ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in acest an, chiar daca vor avea un aspect diferit din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. ''Suntem foarte increzatori…

- Yoshihide Suga, premierul Japoniei, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Reuters și AFP, citate de Agerpres.Premierul Yoshihide Sugai a precizat ca declara…

- Cetatenii japonezi sunt retinuti in privinta sustinerii Jocurilor Olimpice de anul viitor, de la Tokyo, din cauza faptului ca acestea vor fi mult mai scumpe decat se prevedea, dar si din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus, transmite Reuters. Vineri, organizatorii au anuntat…