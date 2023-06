Fără salariu pentru zilele de protest din Educație. Cine a cerut falsificarea pontajelor Angajații din sistemul de Educație nu primesc salariu pentru zilele din luna mai in care au protestat, potrivit unei circulare trimise de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare județene din țara. Salariații care fac greva nu pot beneficia și de salariul aferent zilelor de protest, conform prevederilor legale in vigoare la data declanșarii conflictului de munca, „Va rugam sa va asigurați ca drepturile salariale aferente lunii mai 2023 sunt corect calculate și in concordanța cu documentele din care rezulta atat prezența la unitatea de invațamant, cat și desfașurarea activitaților prevazute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a transmis o circulara catre inspectoratele școlare județene, cu privire la situația salariilor din educație pe luna mai. Conform prevederilor legale in vigoare la data declanșarii conflictului de munca, angajații care fac greva nu pot beneficia și de salariul aferent zilelor de…

- Codul muncii stabilește zilele in care nu se lucreaza, acestea fiind declarate sarbatori legale. ITM Salaj informeaza ca in acest an avem in luna iunie doua sarbatori legale apropiate ca data, respectiv Ziua Copilului, la 1 iunie, si Rusaliile, care sunt celebrate duminica 4 iunie si luni 5 iunie. Codul…

- Sindicatele din Educație au organizat miercuri, 17 mai, o acțiune de greva de avertisment, premergatoare unei greve generale care ar trebui sa inceapa luni. In ziua acțiunii, Ministerul Educației transmite ca au fost purtate primele negocieri cu sindicaliștii, dar ca soluțiile privind revendicarile…

- Angajatii din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de subordonare si de finantare, pot exercita concomitent cel mult doua mandate de membru al consiliului de administratie si/ sau de membru al consiliului de supraveghere in intreprinderi publice. Acest lucru va fi posibil…

- 26 de direcții teritoriale de statistica din țara, printre care și Bistrița-Nasaud vor fi astazi in greva japoneza, pe toata durata intregii zile de munca. Angajații reclama „situația salariala discriminatorie”. Sindicatul din Institutul Național de Statistica București organizeaza astazi greva japoneza…

- Angajații din mediul privat ar putea sa ajunga, incepand de anul viitor, sa nu mai aiba zile libere legale platite, potrivit unui proiect de act normativ depus la Senat. In acest condiții, salariații ar ramane doar cu cele 20 de zile de concediu acordate anual, conform legii. O astfel de decizie este…

- Continua protestele angajaților din cele peste 30 de prefecturi din țara. Principala nemulțumire o reprezinta nivelul de salarizare redus din aceste instituții. Angajatii Institutiei Prefectului Judetului Buzau, asemenea celor de la Institutia Prefectului Judetul Galati sunt marti pentru a doua zi consecutiv…