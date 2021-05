Fără restricții pe plajă în prima zi a minivacanței / VIDEO Zeci de mii de turiști iși petrec acest weekend la mare, in minivacanța de Paște, care coincide și cu cea de 1 Mai, momentul de debut al sezonului estival. Din cauza pandemiei, petrecerile sunt interzise. In nicio stațiune, cluburile și terasele nu pot ramane deschise dupa ora 22:00. Totuși, sambata, sute de turiști au petrecut […] The post Fara restricții pe plaja in prima zi a minivacanței / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

