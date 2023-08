Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda va fi sistata in Sectoarele 2 și 3, precum și in zonele Aviației, Floreasca, Calea Dorobanților din Sectorul 1, pana in data de 11 august, potrivit Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) SA anunța, marți, ca simultan cu oprirea…

- Un barbat și fiul sau au fost batuți, miercuri, intr-un supermarket din cartierul Titan din București, pe motiv ca le-au reproșat unor tineri ca s-au bagat in fața la coada. Unul din martori a povestit ca la in incinta supermarketului se aflau mai mulți agenți de paza, insa niciunul nu a intervenit.…

- Prin demisie de ieri a Gabrielei Firea, fotoliul de ministru al Familei, Tineretului și Egalitații de Șanse a ramas vacant, fapt pentru care PSD ar uma sa desemneze in 45 de zile un nou ministru. Potrivit informațiilor noastre, sunt luate in calcul trei propuneri pentru fotoliul de ministru al Familiei,…

- Intrebat de ce sectorarele 2, 3,5 si 6 ale Capitalei nu au apa calda pana in 14 iulie, Nicusor Dan a raspuns, luni seara, la Digi24, ca sunt lucrari de schimbare a retelei principale. ”Un lucru bun este ca am reusit si deja avem datele, am reusit sa schimbam mult mai mult din reteaua principala decat…

