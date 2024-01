Indicele preturilor calculat de catre FAO, care urmareste variatia cursurilor internationale ale unui cos de produse alimentare schimbate pe piata, este in scadere cu 15,4% in 2023 fata de anul precedent la cereale, ”reflectand piete mondiale bine aprovizionate”. Decalajul intre scaderea cursurilor pe pietele agricole si inflatia la raioanele supermarketurilor nu ii permite inca consumatorului sa simta aceasta scadere. Insa s-a dat o pagina dupa ”explozia” fara precedent a preturilor in 2022. Preturile cerealelor si uleiurilor au crescut atunci vertiginos in mod brutal, reflectand ingrijorarea…